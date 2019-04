Verirrte Salzburgerin nach zwei Tagen aufgetaucht

Die Gruppe meldete das Verschwinden der Frau bei den Carabinieri. Diese veröffentlichten ein Foto der Touristin und baten Zeugen um Hinweise. Am Sonntag sprach die Salzburgerin, die nur Deutsch beherrscht, andere Touristen an und bat um Hilfe. Sie berichtete, dass sie sich verirrt und die Nacht in einem Hotel in Sanremo verbracht habe. Die Salzburgerin ist laut den Medienberichten wohlauf.