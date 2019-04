Google startet regelmäßige Lieferungen per Drohne

Nach einer 18-monatigen Testphase wird die Google-Tochter Wing Einwohner im Norden der australischen Hauptstadt Canberra regelmäßig per Drohne mit Essen, Getränken und Medikamenten beliefern. Die australische Luftsicherheitsbehörde gab am Dienstag grünes Licht: „Wir haben die Lieferung per Drohne durch Wing Aviation genehmigt.“