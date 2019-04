Real Madrid will James nicht von den Bayern zurück

Es war im Sommer 2014: James ballerte sich mit sechs Treffern bei der WM in Brasilien zum Torschützenkönig des Turniers und auf die Wunschlisten sämtlicher Topklubs. Das Rennen machte damals Real Madrid. Ein Königs-Transfer! Rund 80 Millionen Euro sollen die Spanier für den Kolumbianer an den AS Monaco damals gezahlt haben. Er bekam die Rückennummer 10, die zuletzt Mesut Özil getragen hatte. Doch nach 29 Einsätzen in seiner ersten und 26 in der zweiten Saison war James plötzlich nur noch Ersatzspieler. Zinedine Zidane hatte Carlo Ancelotti als Trainer der Königlichen abgelöst und James auf das Abstellgleis gestellt. Nun droht sich die Geschichte zu wiederholen.