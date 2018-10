James-Wutanfall! Es kracht bei sieglosen Bayern

Für Trainer Niko Kovac ist der krasse Formabfall allerdings ein großes Rätsel. “Nicht nur ich bin überrascht, sondern viele. Das konnte man in der Form nicht erwarten“, so der 46-Jährige und fragte: „Warum ist die Leistung in den letzten drei Spielen so, wie sie ist?„ Eine Antwort hatte er spontan nicht. Kovac erbat zwei Tage Bedenkzeit. “Ich muss das erst einmal verarbeiten.“