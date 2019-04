Taxiverband fordert farbige Kennzeichen für Uber

Der deutsche Bundesverband Taxi und Mietwagen fordert, dass Fahrdienste wie Uber und Co. mit farbigen Kennzeichen leichter erkennbar sein sollen. Derzeit sähen die meisten Wagen der Fahrdienste wie Privatautos aus, sagte Thomas Grätz, Geschäftsführer des Verbands, am Montag in Berlin. Mit Farben lasse sich kontrollieren, ob sie die Rückkehrpflicht auch einhalten.