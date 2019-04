Pfefferspray-Attacke in Disco: Zwölf Verletzte!

Schwerwiegende Folgen hatte in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern in Kirchberg in Tirol: Während der Auseinandersetzung in einer Disco sprühte ein bisher unbekannter Täter einem 18-Jährigen eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Durch das Ausbreiten der Dämpfe wurden insgesamt zwölf Personen verletzt. Der Täter ergriff nach dem Angriff die Flucht.