Hochzeits-Festnahme: Gambier muss nach Italien

Gambier bereits mehrmals nach Italien zurückgebracht

Standesamtsleiter Franz Schefbaumer fand den Vorfall auch sehr eigenartig. Die Trauung war schon seit Monaten angemeldet. Warum hatte das BFA nicht schon vorher reagiert? Ministeriumssprecher Christoph Pölzl stellte am Samstag einige Fakten zur Aktion und zur Person des Gambiers klar: Bei dem Mann handelt es sich um einen Fremden und keinen Asylwerber. Er ist in Italien das erste Mal in die EU ein gereist und später illegal nach Österreich gekommen. Aufgrund der Dublin-Verordnung wurde der Mann in den vergangenen beiden Jahren mehrfach nach Italien zurückgebracht. Trotzdem reiste er immer wieder zurück. Da dem BMA zugetragen wurde, dass der Gambier wieder hier ist, wurde er zuerst von der Polizei in Salzburg einvernommen und zur Ausreise aufgefordert, das sogar mehrmals.