„Viele verschließen die Augen vor der Realität“

Für die derzeitige Mannschaft seien andere Maßstäbe anzulegen. „Wenn wir am Anschlag sind, können wir Salzburg ärgern und auch die Austria. Aber wenn wir keinen guten Tag haben, wenn auch ich keinen guten Tag erwische, können wir auch gegen St. Pölten verlieren.“ Er verwies auf Unerfahrenheit im Kader. Neben „drei, vier routinierteren Spielern“ arbeitet er demnach ausschließlich mit jungen Spielern, „Versprechungen für die Zukunft“, wie es Mählich nannte. „Es gibt auch in der Kabine keinen Gratzei und keinen Schulz mehr“, erklärte der ehemalige ORF-Analytiker in Bezug auf zwei im Sommer in Fußballpension gegangene Akteure.