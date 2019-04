Manchester United verliert in Wolverhampton 1:2!

Manchester United hat am Dienstag im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Englands Fußball-Rekordmeister verlor auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:2 und liegt damit in der Premier League als Tabellenfünfter nach Verlustpunkten gerechnet drei Punkte hinter dem von Tottenham gehaltenen Rang vier, der noch zur Teilnahme an der „Königsklasse“ berechtigt.