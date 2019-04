O‘Neill: Meghan kam in ihrer Schuluniform zum Set

„Meghan wuchs am Set auf“

Dann erzählte O‘Neill: „Meghan Markle wuchs am Set von ‘Eine schrecklich nette Familie‘ auf... Ihr Vater war ein Kameramann. Sie kam immer in dieser kleinen, katholischen Schuluniform. Sie war wahrscheinlich so neun Jahr alt.“ DeGeneres Tipp: „Du hättest sie besser kennen lernen sollen!“