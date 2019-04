ÖVP Wien ist Geschichte: „Es braucht mehr Türkis“

„Rückeroberung der Grätzel“

Im Wochentakt sieht man die Türkisen in den Bezirken tagen und an ihrer „Rückeroberung der Grätzel“ arbeiten. Auf allen Ebenen werde auf 2020 hingearbeitet, sagt Blümel. Die neue Homepage rundet den türkisen Abschied von der alten ÖVP zur Neuen Volkspartei Wien ab. Blümel lächelt in der Stadt von „Mehr Türkis für Wien“-Plakaten. Der Wien-Wahlkampf ist für die Türkisen eröffnet.