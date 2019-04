Lösegeld gefordert: Migranten in Mexiko entführt

Immer wieder Entführungen

Kriminelle Banden entführen in Mexiko immer wieder Migranten auf dem Weg in die USA, um von den Angehörigen in deren Heimatländern Geld zu erpressen. Erst vor rund zwei Wochen hatten Sicherheitskräfte im Nordosten des Landes eine Gruppe von Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador aus der Hand von Kidnappern befreit.