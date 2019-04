So können Sie zu Hause effizient arbeiten

Laut Karriereportalen finden 63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Homeoffice eine „super Sache“. Allerdings nur, wenn man zuhause auch den richtigen Arbeitsplatz hat. Wir zeigen Ihnen, was Sie für effizientes Arbeiten zuhause brauchen. Wer von zuhause aus arbeitet, braucht vor allem eins: Ruhe und Ordnung. Ihr Büro sollte sich daher in einem extra Raum befinden, wo Sie in Ruhe arbeiten können. Störende Gegenstände wie Wäscheständer oder Staubsauger sollten Sie entfernen, das macht Sie nur unruhig. Achten Sie auch auf genügend Lichteinfall und einen guten Luftdurchzug.