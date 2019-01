Wie Sie 2019 Ordnung in Ihr Leben bringen

„Familienmanager“ - so könnte man Mütter und Väter wohl auch nennen. Da müssen To-do- und Einkaufslisten erstellt, Geburtstage, Feiertage sowie Schulferien eingeplant werden und natürlich wollen auch Stundenpläne bedacht werden. All dies inklusive Fotos, Kontakte, und Motivationssprüche findet in diesem familientauglichen Kalender Platz. Und obendrauf sieht er auch noch nett aus.