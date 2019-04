Federer holt 4. Miami-Titel, seinen gesamt 101.!

Als bisher einziger Spieler hat Federer 2019 nun mehr als einen Titel geholt und übernahm im „Race“ vor dem Serben Novak Djokovic die Führung. Thiem geht da wie in der Weltrangliste als Fünfter in den April bzw. die europäische Sandplatz-Saison. Es ist der erste Masters-1000-Titel des Eidgenossen seit eineinhalb Jahren (Shanghai 2017). Im ersten Satz war er geradezu unantastbar, gewann ihn in nur 24 Minuten. Erst danach bekam der als Nummer sieben eingestufte Isner Schmerzen in seinem linken Fußgelenk.