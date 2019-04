Seit nunmehr 30 Jahren „fliaga d‘Funka“ in Tirol

Ritter Rüdiger trifft auf Kaiser Maximilian

In den letzten Jahren hat sich „Bluatschink“ verstärkt auf Kinder- und Jugendkonzerte konzentriert. Wobei die Eltern bei den Auftritten oft gleich begeistert sind wie Kinder. Ein künstlerisch sehr erfolgreiches Projekt war „Ritter Rüdiger“, Tonis fantastische Sage rund um die Ruine Ehrenberg oberhalb von Reutte. Das Musical expandierte in der Folge sogar nach Niederösterreich in die Burgarena Reinsberg. Es gibt inzwischen sogar drei Teile – im letzten kam der junge Kaiser Maximilian vor. Ein Stück, das sich übrigens hervorragend für das heurige Gedenkjahr in Tirol angeboten hätte