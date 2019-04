2:0-Sieg! Ried einen Punkt hinter Wattens

Die SV Ried ist in der 2. Fußball-Liga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Wattens herangerückt. Die Innviertler feierten am Sonntag zum Abschluss der 20. Runde einen 2:0-Heimsieg über SKU Amstetten. Die Treffer erzielten Ante Bajic (28.) und Patrik Eler (61./Elfmeter).