35 Jahre Indoor-Flohmarkt & Chance für Arbeitslose

Das sozialökonomische Unternehmen Ho&Ruck aus Innsbruck zelebrierte am Freitag seinen 35. Geburtstag. Im Indoor-Flohmarkt wurde aus diesem Anlass rund zehn Stunden lang mit Musik, Gesprächen und Poesie gefeiert. Außerdem trat Geschäftsführer Wilfried Hanser seine Pension an und übergab an seine zwei Nachfolger.