Großes Medienecho zu Auflösung der Identitären

Sellner: „Hilfloser Versuch, auf die Empörungsmaschinerie zu reagieren“

„Ich halte das ehrlich gesagt für einen relativ hilflosen Versuch, auf diese Empörungsmaschinerie, die wir gerade erleben, zu reagieren“, sagte auch Sprecher Martin Sellner im Ö1-„Mittagsjournal“. Am Freitagnachmittag will er in einem Kaffeehaus in Wien-Währing Fragen zur Causa beantworten. Auch Vereinsrechtsexperte Maximilian Kralik sieht die Auflösung als unwahrscheinlich an. Die Vereinigungsfreiheit sei in der europäischen Menschenrechtskonvention verankert, die in Österreich im Verfassungsrang steht. „Daher ist jeder Eingriff in die Vereinigungsfreiheit gleichzeitig auch ein Grundrechtseingriff“, sagte Kralik.