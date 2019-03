Großteil der Bürgermeister ist für das Leitspital

„Gegner wollen politisches Kleingeld verdienen“

Mit Raninger gingen am Montag die Amtskollegen Fritz Zefferer (Mitterberg-St. Martin), Herbert Gugganig (Irdning-Donnersbachtal) und Bernhard Moser aus Landl an die Öffentlichkeit. Sie betonen, dass sie als Entscheidungsträger verantwortungsbewusst handeln müssten. Zefferer: „Bei den Gegnern habe ich das Gefühl, dass sie nicht Fachleuten vertrauen, sondern politisches Kleingeld verdienen wollen, was verantwortungslos ist.“