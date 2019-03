Russische Soldaten und Güter in Caracas gelandet

Guaido: Maduros Regierung in den letzten Zügen

Am Wochenende attestierte Guaido dem massiven Druck aus dem Ausland eine erste Wirkung. „Der diplomatische Druck hat funktioniert, der wirtschaftliche Druck hat funktioniert und der Druck auf die Vermögenswerte hat funktioniert“, sagte Guaido. Nach seiner Darstellung liegt Maduros Regierung in den letzten Zügen: Dank des Drucks aus dem Ausland fehlten dem Präsidenten die Mittel, um weiter „politische Erpressung zu finanzieren“. Was seiner Bewegung gegenwärtig fehle, sei die Unterstützung der Militärführung, auch wenn 80 bis 85 Prozent der Armee von „der Notwendigkeit eines Wandels“ überzeugt seien.