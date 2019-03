Absturz mit Hoftrak: Altbauer und Sohn verletzt

Gegen 8:30 Uhr lenkte der 85-Jährige seinen Hoftrak mitsamt Gülleanhänger rückwärts auf einem Feldweg oberhalb von Inzing. Am Beifahrersitz befand sich noch sein 32-jähriger Sohn. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet der 85-Jährige mit einem Zwillingsreifen auf unbefestigtes Gelände, wodurch der Anhänger über den Feldweg hinaus auf das steil abfallende Feld geriet. Der Hoftrak überschlug sich mehrmals bevor er zum Liegen kam. Der 32-Jährige wurde erheblich verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 85-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von der Rettung an Ort und Stelle versorgt. Die Feuerwehr Inzing war mit 22 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort und führte auch die Bergung des Unfallfahrzeuges durch. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.