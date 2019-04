Mit 90 hört er wieder alles!

Genau das war bei Pius L. der Fall: „Vor der Operation hatte ich ein Hörgerät, mit dem ich nach und nach immer weniger hören konnte. Daher habe ich mich sofort angemeldet, als ich erfuhr, dass es das Cochlea-Implantat gibt.“ Eine Entscheidung, die der Kärntner nicht bereuen musste: „Der erste Eingriff hat gut geklappt. Ich bin gleich nachher rasch und ohne Betreuung aufgestanden, war nicht schwindlig oder anderweitig eingeschränkt. Nach dem zweiten Mal fünf Jahre später, bin ich zwar zwei Tage lang etwas schwindlig gewesen. Das war aber am dritten Tag bereits vergessen...“. Nicht vergessen wird ihn sein Chirurg Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Mathias Sprinzl, Leiter der Abteilung für HNO am Universitätsklinikum St. Pölten: „Das Besondere an diesem Patienten ist, dass er fünf Jahre nach dem ersten Eingriff so zufrieden war, dass er unbedingt auch mit dem zweiten Ohr gut hören wollte - er hat die Vorteile des guten Hörens registriert und nicht gezögert.“