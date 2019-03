Emily Ratajkowski wirbt halb nackt für Wein

Sie ist jetzt auch im Weingeschäft

Der Erfolg gibt ihnen recht - in New York ist es der am zweitmeisten verkaufte Rosé. Mit der Dosenvariante wollen sie die Marke nun auf ein noch höheres Level bringen. Dabei unterstützt sie Joshs gute Freundin Emily Ratajkowski, die nicht nur mit dem Tröpfchen posiert, sondern seit Kurzem auch an der Marke beteiligt ist. Für die Promotion wird das halb nackte Model in ganz USA überlebensgroß auf Billboards zu sehen sein. Bei solchen Aussichten kann man nur hoffen, dass der Wein auch bald nach Österreich kommt.