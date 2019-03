Generation Zero: Kampf gegen die Maschinen beginnt

Publisher THQ Nordic hat den offiziellen Release-Trailer zu seinem am 26. März für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Koop-Shooter „Generation Zero“ veröffentlicht. Der Open-World-Titel entführt Gamer in das Schweden der 1980er-Jahre, wo feindliche Maschinen die idyllische Landschaft überrannt haben. Warum, das gilt es unter Einsatz kampferprobter Guerilla-Taktiken herauszufinden.