Anklage wegen Mordversuchs nach Streit in Wohnhaus

Laut Anklage sind die beiden Frauen schon des Öfteren in Streit geraten. Am 2. Oktober 2018 um 2.30 Uhr wollte die alkoholisierte Beschuldigte ihre Nachbarin in einem Mehrparteienhaus im Flachgau zur Rede stellen, wie sie aussagte. Gleich nachdem ihr die Frau die Türe geöffnet habe, sei die Angeklagte laut Staatsanwaltschaft auf die Frau losgestürmt, habe sie mit beiden Händen gewürgt, ihr einen Schubser gegeben und die am Boden liegende Nachbarin weiter gewürgt. „Die Angeklagte hat geschrien, sie wolle sie umbringen. Das Opfer durchlebte Todesängste“, sagte Staatsanwältin Sandra Lemmermayer.