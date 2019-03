„Endlager-Problem“: Wohin mit dem Atommüll?

„Mittlerweile haben sich 3600 Kubikmeter Nuklearabfall angesammelt“

„Wo könnte ein geeigneter Standort liegen?“, so die Frage. Nachdem passende Orte genannt worden waren, folgten sofort Brandreden betroffener Landeshauptleute von Zernatto (Kärnten) über Ratzenböck (OÖ) bis Ludwig (NÖ). „Bei uns nicht! Fremdenverkehr, Schutz der Bevölkerung - einfach undenkbar! Schluss, Basta!“, hieß es 1991 unisono. Die Atommüll-Debatte wurde fürs Erste eingefroren. „Mittlerweile haben sich in vier Jahrzehnten 3600 Kubikmeter Nuklearabfall angesammelt“, so Dr. Reinhard Uhrig von GLOBAL 2000.