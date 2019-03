Knalleffekt! Hirscher muss Sieg an Luitz abgeben

Der in den USA im Rennen zweitplatzierte Salzburger hatte den Sieg von Luitz „geerbt“, nun rückt er wieder auf Rang zwei zurück. An seinem Gewinn des Disziplin-Weltcups im Riesentorlauf ändert das nichts. Luitz hatte im Aufenthaltsbereich an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das FIS-Reglement verstoßen. Die FIS disqualifizierte ihn wegen eines Regelverstoßes, folgte damit einer Formulierung im Anti-Doping-Reglement