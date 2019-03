Schalke berät nach 0:7 über Tedesco-Rauswurf

Jetzt kann es ganz schnell gehen! Spätestens am Donnerstag soll sich die spannendste Frage nach der 0:7-Pleite von Schalke in der Champions-League gegen Manchester City klären. Anders als geplant und am vergangenen Wochenende verkündet, droht Trainer Domenico Tedesco bereits vor der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig das Aus. Eine Garantie bis Samstag wollte Sportvorstand Jochen Schneider dem Coach nicht mehr geben. Am Mittwochabend gab es beim Klub der ÖFB-Kicker Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf die entscheidende Krisensitzung.