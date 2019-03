Wettrennen mit Tempo 230: Frau für immer gelähmt

Ein regelrechtes Schlachtfeld bot sich den Einsatzkräften in jener Nacht des 16. Oktober 2017 in Saalfelden-Harham. Drei Wracks lagen verstreut auf der Fahrbahn, zwei davon waren PS-Raketen der Marke BMW – die Autos der beiden Pinzgauer (23, 22): Sie hatten das das Gaspedal durchgedrückt, war brausten teils mit Tempo 230 in Richtung Zell am See. Rücksichtslos, fuhren doch die Freundinnen und weitere Freunde mit. Darunter auch eine im achten Monat Schwangere.