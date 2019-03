Frankreich weist US-Kritik an Digitalsteuer zurück

Frankreich hat die Kritik der USA an seiner geplanten Digitalsteuer zurückgewiesen. Finanzminister Bruno Le Maire betonte am Dienstag am Rande des EU-Finanzministertreffens in Brüssel, dass Frankreich ein „freier und souveräner Staat“ sei, „der über seine Besteuerung entscheidet, und der frei und souverän entscheidet“. Die Drohung der US-Regierung mit einer Beschwerde vor der Welthandelsorganisation WTO stelle die geplante Digitalsteuer “absolut nicht in Frage".