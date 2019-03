Einbruch bei Bürgermeister: 4 Jahre Haft für Täter

Aus Sicht des Täters hatte sich der Coup beim Stadtoberhaupt, bei dem ihm am 1. November 2018 der Staatsanwaltschaft zufolge Schmuck im Wert von mehr als 5000 Euro in die Hände fiel, nicht bezahlt gemacht. „Nach meiner Erinnerung war es viel weniger. Es war ganz wenig Gold“, gab der geständige Angeklagte zu Protokoll. Der Serbe war in Ludwigs Garten-Refugium eingedrungen, indem er mit einem Stein zunächst ein faustgroßes Loch in eine Fensterscheibe schlug und sich in weiterer Folge Zutritt verschaffte. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass sich das Haus in prominentem Besitz befand: „Ich habe es erst später erfahren, dass es der Bürgermeister war.“ Das Objekt habe er „ganz zufällig“ ausgewählt: „Vielleicht bin ich mit der Straßenbahn oder dem Taxi vorbeigefahren.“