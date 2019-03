Goalie und Rote bringen WAC um Sieg in Hartberg

Der WAC hat es am Sonntag verabsäumt, sich vorzeitig das Ticket für die Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga zu sichern! Die Kärntner spielten beim TSV Hartberg nur 1:1 und können daher in der letzten Runde vor der Liga-Teilung noch aus den Top-6 verdrängt werden. Die Ausgangslage für das Team von Christian Ilzer ist mit einem Drei-Punkte-Plus auf den Siebenten Rapid aber nach wie vor gut.