Grüß Gott, liebe Leser der „Krone“!

Erinnern Sie sich an den Radfahrer, der bei der Tour de France 1997 auf Platz 100 gelandet ist? Sicher nicht! Aber an den Sieger Jan Ullrich, zugedröhnt mit EPO und anderen Substanzen, erinnern wir uns. Wir wollten das sehen! Fünf Bergpässe an einem Tag in höchstem Tempo!Drei Wochen lang in sengender Hitze. Wir, das Publikum, die Sponsoren und Funktionäre, haben diese unmenschlichen Leistungen gefordert und gefördert. Und wenn man diese jungen Frauen und jungen Männererwischt, werden diese dann als betrügende Trottel beschimpft. Dabei haben wir sie erschaffen.