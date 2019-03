6:0! Bayern-„Dampfwalze“ überrollt Wolfsburg

Gladbach siegt nach vier sieglosen Partien

Borussia Mönchengladbach kehrte indes auf die Siegerstraße zurück. Nach vier Partien ohne Erfolg setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Samstagabend beim FSV Mainz 05 mit 1:0 durch und zog mit 46 Zählern nach Punkten mit dem Dritten RB Leipzig gleich. Zum Matchwinner avancierte Nico Elvedi mit seinem Tor in der 63. Minute. Bei den in der Tabelle auf Rang 13 liegenden Hausherren wurde Karim Onisiwo in der 71. Minute eingetauscht, Phillipp Mwene stand verletzungsbedingt nicht im Kader.