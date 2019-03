Der Gailtaler Wolf wird jetzt „vergrämt“

13 Mal wurde das Wildtier binnen kurzer Zeit in der Nähe von Siedlungen gesichtet. „Wir müssen schnellstens reagieren und brauchen rasch Klarheit, warum sich dieser Wolf so verhält“, meint Jagdreferent Martin Gruber. Per Bescheid wurde daher Donnerstag eine Ausnahmegenehmigung erteilt: Erstmals in Kärnten soll ein Wolf von beauftragten Jägern gefangen, von einem Tierarzt betäubt und besendert und dann vergrämt werden.