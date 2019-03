Ex-Parteimanager fordert für SPÖ „Arbeiterquote“

Ex-SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher hat am Mittwoch zum ersten „Arbeiter-Aschermittwoch“ in die Obersteiermark geladen. Ganz wie die Konkurrenz von FPÖ und ÖVP ließ er sich in Tracht, mit Bier und Volksmusik feiern. Am Rednerpult gab sich Lercher kämpferisch - und schickte einen interessanten Vorschlag in Richtung Bundes-SPÖ. Er will eine „Arbeiterquote“ in Vorstand, Präsidium und Parlament für die Sozialdemokraten: „Wir brauchen den Kampf um die Partei von unten. Damit die Mitläufer weniger und die Idealisten mehr werden.“