Stich ins Herz: Mordanklage gegen Bursch (19)

Am 13. Mai gegen 4 Uhr früh kam es auf dem Parkplatz zunächst zu Tätlichkeiten zwischen zwei Gruppen von insgesamt sieben Jugendlichen, die sich immer mehr aufschaukelten. Plötzlich zückte der 19-Jährige ein Messer und stach zweimal auf den Kontrahenten (17) ein, wie die spätere Obduktion ergab. Die Leiche wies nämlich einen Einstich im Beckenbereich und einen zweiten, tödlichen in der Herzgegend auf. Danach flüchtete der Angreifer mit drei Begleitern - ein Tiroler (16), ein Kosovare (18) und ein Türke (21). Schon kurz darauf wurde die Gruppe gefasst. Die Tatwaffe fand die Polizei am Vormittag in einem Abflusskanal.