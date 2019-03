Bestechungsgelder kassiert: Spitalsarzt verurteilt

Der Mediziner war als Oberarzt am Wiener AKH beschäftigt gewesen und soll in seiner Privatpraxis den aus Griechenland stammenden Patienten kräftig abkassiert haben. So gab er dem Mann das Versprechen, ihn auf die Lungentransplantationsliste im AKH setzen. Allerdings war der Arzt gar nicht auf der betreffenden Abteilung, der Thoraxchirurgie, tätig. Deshalb wurde er von Richter Andreas Böhm auch nicht wegen der angeklagten Vorteilsannahme verurteilt, sondern wegen Betrugs. Der Arzt habe keinen Einfluss auf die Liste und es gebe keinen Hinweis, dass er in diese Richtung tätig geworden sei, etwa indem er Kollegen bestochen hätte.