Life Ball sucht Debütanten im Alter von 18 bis 75

Der Life Ball sucht wieder Debütanten für die Eröffnungsshow am 8. Juni am Wiener Rathausplatz. Die Bewerber müssen mindestens einen Silber-Tanzkurs abgeschlossen haben. Die Castings finden an zwei Tagen ab Mitte März in der Tanzschule Elmayer statt, gaben die Life-Ball-Organisatoren am Dienstag bekannt.