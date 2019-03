Tag der offenen Tür an der FH Salzburg

Was kann man an der FH Salzburg studieren? Wie läuft die Anmeldung? Was kann man berufsbegleitend studieren? Wie sind die Job-Chancen nach der Ausbildung? Wie kommt man ins Ausland; und wie zu einem Stipendium?



Am 15. März gibt es die Gelegenheit die FH Salzburg zu entdecken. Schnupper-Vorlesungen, Roboter in Action, Virtual Reality oder Hausführungen sind einige der Programmpunkte. Gespräche mit Studierenden und Lehrenden schaffen Klarheit und geben Einblick in das Studium. Eine eigene Master-Lounge informiert gezielt BesucherInnen, die sich für ein weiterführendes Masterstudium interessieren.



Open House: Freitag, 15. März 2019, 9.00 - 16.00 Uhr am Campus Urstein und Campus Kuchl

Weitere Informationen:www.fh-salzburg.ac.at/openhouse