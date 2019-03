Wieder ein Autolenker mit Laserblocker gestoppt

Die illegalen Laserblocker stören das Signal der Radarpistole. Aufgerüttelt durch die letzten beiden Vorfälle wussten die Beamten am Samstag bei der Kontrolle an der Tauernautobahn in Hüttau in Fahrtrichtung Villach sofort was los ist, als bei einem vorbeirasenden Autolenker die Radarpistole nur ein Störsignal anzeigte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Lenker, ein 59-jähriger Tscheche, konnte schließlich gestoppt werden. Er gab den Einbau des Laserblockers zu und gab die verschiedenen Teile freiwillig heraus. Der Mann wurde angezeigt, die Geräteteile sichergestellt.