Kombi-Quartett schreibt mit Bronze Geschichte!

Der zuvor schon zweifache Seefeld-Medaillengewinner wurde bald danach von Fabian Rießle und Jörgen Graabak eingeholt, die sich in Folge in der Führungsarbeit abwechselten und immer wieder Bummeleien einlegten, Japan wurde dabei immer auf guter Distanz gehalten. Klapfer, Vinzenz Geiger und Jarl Magnus Riiber gingen im Dreierpack in die letzten zwei Runden, in denen wieder ungewöhnlich viel taktiert wurde.