Post-Chef: „Löschen alle Daten zu Parteiaffinität“

Wie diese Woche bekannt wurde, befüllt die Österreichische Post AG eine Datenbank mit brisanten Informationen ihrer Kunden. Unter anderem auch politische Präferenzen wurden bisher gespeichert und an Parteien verkauft. Ab sofort will man auf die Aufzeichnung der Informationen zur Parteiaffinität verzichten und die bisher gesammelten löschen, wie Post-Chef Georg Pölzl am Donnerstag versichert.