Dieser Ziegel ist ein Handy mit Akku für 50 Tage

So passt das in keine Hosentasche!

So passt das Energizer P18K jedenfalls in keine Hosentasche. Und auch wenn 50 Tage Standby- und 90 Stunden Gesprächszeit verlockend klingen und auch die sonstige geplante Ausstattung - sechs Gigabyte RAM, Achtkern-Chip, 128 Gigabyte Flash-Speicher, Pop-up-Kamera, Full-HD-Display mit 6,2 Zoll Diagonale - interessant klingt, stellt sich am Ende doch die Frage: Wieso nicht einfach einen Reiseakku mitnehmen und auf ein hosentaschenfreundlicheres Gerät setzen?