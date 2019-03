Flugtaxis sollen 2020 Österreichs Himmel erobern

FACC erwartet 3000 Flugtaxis bis 2025

Bis 2025 sollen sich laut Machtlinger 3000 elektrisch betriebene Passagierdrohnen in der Luft befinden und rund 100.000 Passagiere pro Jahr befördern. 25 Jahre später werde die Anzahl der im Einsatz befindlichen Flugtaxis dreißig Mal höher sein - 98.000 Passagierdrohnen dürften dann vor allem in großen urbanen Gebieten verkehren und einen schadstoffarmen, schnellen und leisen Weg der Mobilität darstellen. Der Prototyp des „Autonomous Aerial Vehicle“ (AAV) von EHang wird bereits aktiv geflogen. Rund 7000 Testflugstunden - davon 2000 mit Menschen an Bord - wurden laut Felix Lee, Overseas Manager von EHang, bisher absolviert.