Nach Razzia: ÖSV-Herren treten in Staffel nicht an

Österreich wird in der Herren-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein. Der ÖSV verzichtet nach den Festnahmen von Max Hauke und Dominik Baldauf wegen Blutdopingverdachts am Mittwoch auf eine Teilnahme. Hauke hatte als Fixstarter für den Nationenbewerb über 4 x 10 km gegolten.