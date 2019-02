Nach dem NSU-Drama „Aus dem Nichts“ hat Fatih Akin seinen ersten Horrorfilm gedreht: „Der Goldene Handschuh“ ist die Verfilmung von Heinz Strunks erfolgreichem Tatsachenroman über den Serienmörder Fritz Honka. Der brachte in der 70er-Jahren in Hamburg vier Frauen um. Der erst 23-jährige Jonas Dassler („Das schweigende Klassenzimmer“) schlüpft mit dicker Maske in diese Rolle des Mörders.