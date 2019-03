Kleine Kinder - große Belastung

Wenn Eltern psychisch erkranken, leiden vor allem die Kinder. Um sie von Anfang an zu begleiten, müssen Experten diese einbinden und herausfinden, was sie brauchen. Das macht etwa „Village - how to raise the village to raise the child“, eine Forschungsgruppe der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und der MedUni Innsbruck (T). Angelehnt an das afrikanische Sprichwort, nachdem es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, gilt es, den Teufelskreis früh zu durchbrechen, damit die Sprösslinge später nicht selbst erkranken. „Unser Ziel ist es, diese früh wahrzunehmen und sie zu unterstützen. Es gilt, den ,Kreislauf des Schweigens‘ zu psychischen Erkrankungen zu durchbrechen, denn darüber wird kaum geredet", erklärt Leiterin Dr. Jean Paul. Mit Ärzten, Eltern und dem gesamten Umfeld sowie mit den Ergebnissen aus der Forschung soll ein Netzwerk geknüpft werden, das die Kinder auffängt und ihnen Halt gibt. Services, die von Nachbarschaftshilfe bis zur Schule reichen.