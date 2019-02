Seltene Riemenfische vor Japans Küste gefangen

Riemenfische heißen im Japanischen „Ryugu no tsukai“, was übersetzt „Botschafter des Palasts des Meereskönigs“ bedeutet. Dem Volksglauben zufolge suchen die normalerweise in zwischen 200 und 1000 Meter Tiefe lebenden Fische vor Seebeben flachere Gewässer auf. Über die zahnlosen Tiere ist nicht allzu viel bekannt. Sie besitzen 143 bis 170 Wirbel und ernähren sich vermutlich von Plankton.